Азербайджан в I полугодии увеличил импорт пшеницы на 7%, экспорт фруктов – на 31,3%

Импорт пшеницы в Азербайджан за I-ое полугодие 2019 года составил 576,5 тыс. тонн, что на 7% больше показателя 6 месяцев 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $130 млн 159,7 тыс. (рост на 37,2%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 144,2 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост в 2,5 раза) на сумму $54 млн 540,1 тыс. (рост в 2,4 раза), растительных масел – 65,295 тыс. тонн (рост на 0,9%) на сумму $49 млн 717,3 тыс. (спад на 11,2%), чая – 6,23 тыс. тонн (рост на 1,7%) на сумму $23 млн 993,2 тыс. (рост на 0,4%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 6,525 тыс. тонн (спад на 2,4%) на сумму $32 млн 556,8 тыс. (спад на 17,5%).

Наряду с этим, в январе-июне текущего года в Азербайджан импортировано 4,361 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 8,8%) на сумму $13 млн 771 тыс. (рост на 13,4%), мяса птицы и продукции из нее – 17,256 тыс. тонн (рост на 14%) на сумму $18 млн 561,2 тыс. (рост на 11%).

Фруктов в январе-июне 2019 года в республику импортировано 63,251 тыс. тонн (рост на 2,4%) на сумму $61 млн 746,4 тыс. (рост на 14,4%), овощей - 15,893 тыс. тонн (рост на 39,2%) на $8 млн 129,1 тыс. (рост на 31,8%), картофеля – 91,442 тыс. тонн (рост на 13,6%) на $23 млн 886,1 тыс. (рост на 16,7%).

В январе-июне 2019 года из Азербайджана на экспорт отправлено 163,9 тыс. тонн овощей (рост на 19,7%) на сумму $153 млн 258,1 тыс. (рост на 1,7%), фруктов – 97,349 тыс. тонн (рост на 31,3%) на $136 млн 662,2 тыс. (рост на 42,1%).

Кроме того, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 25,462 тыс. тонн сахара (рост на 22,3%) на сумму $11 млн 186,7 тыс. (спад на 9,7%), растительных масел – 3,192 тыс. тонн (спад на 35,2%) на сумму $3 млн 138,8 тыс. (спад на 26%).

Также в январе-июне 2019 года Азербайджан экспортировал 5,644 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 37,9%) на сумму $6 млн 311,1 тыс. (рост на 22,6%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 231,5 тыс. декалитра (спад на 27,3%) на сумму $2 млн 997,4 тыс. (спад на 25,2%), фруктовых и овощных консервов – 3 тыс. 225,5 тонн (рост на 10,5%) на сумму $4 млн 211,7 тыс. (рост на 14,8%), табака - 2,951 тыс. тонн (рост в 1,9 раза) на сумму $6 млн 443,6 тыс.(рост на 28,1%).

Б.Рустамбеков