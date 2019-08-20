Боевики в Сирии заявляют о перегруппировке своих сил в Хан-Шейхуне - СМИ

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат Ан-Нусра") подтверждают, что их бойцы под давлением правительственных войск действительно оставили часть позиций в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, передает агентство Associated Press.

По его данным, группировка распространила заявление, в котором говорится о "передислокации" сил. Отмечается, что часть боевиков остается в Хан-Шейхуне, но переместилась в южные районы города. Ранее сообщалось, что военные начали штурм города с северного направления.

Между тем, агентство напоминает, что "Хайат Тахрир Аш-Шам" - не единственная группировка, которая действует на территории Хан-Шейхуна. Данных о планах боевиков из других группировок агентство не приводит.

Ранее во вторник портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах сообщил, что экстремисты и вооруженные сторонники сирийской оппозиции начали покидать город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

По его информации, боевики также оставляют свои позиции в ряде населенных пунктов провинции Хама. "Аль-Масдар" поясняет, что это решение вызвано стремлением экстремистов не попасть в окружение и занять другие позиции на севере Сирии.

Агентство ЭФЭ, со своей стороны, сообщило во вторник, что правительственные силы освободили 60% территории города.

В понедельник сообщалось о боях в Хан-Шейхуне между боевиками и штурмующими город правительственными силами. Этот город считается ключевым оплотом экстремистов в Идлибе. Кроме того, он имеет стратегическое значение, так как через него проходит дорога, соединяющая Дамаск с Алеппо.