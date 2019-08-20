Киргизский оппозиционер Бабанов перед допросом в спецслужбе подтвердил, что не намерен возвращаться в политику

Киргизский оппозиционер Омурбек Бабанов заявил, что не намерен возвращаться в политику, во вторник он вновь пришел на допрос в Госкомитет нацбезопасности республики.

"Я уже заявлял о том, что ушел из политики. Я вернулся на родину, чтобы увидеть родных и близких", - заявил Бабанов во вторник журналистам.

Бабанов отметил, что является свидетелем в уголовных делах, которые расследуют Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП - Финансовая полиция) и Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Перед тем как отправиться на встречу со следователем он сказал, что надеется на "законное и справедливое рассмотрение уголовных дел" с его участием.

"Когда я вернулся в Бишкек, никто меня не задерживал, ни в аэропорту, ни в городе. Следователи относятся очень корректно и уважительно. Я готов ответить на все интересующие следствие вопросы", - заявил Бабанов.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что не считаю себя виновным и намерен доказать свою невиновность", - подчеркнул он.

В понедельник Бабанов провел на допросе в финансовой полиции Киргизии более четырех часов. Как сообщалось, его вызывали в качестве свидетеля по делу о рейдерском захвате принадлежащего ему банка "Кыргызстан".

Неформальный лидер оппозиционной киргизской партии "Республика" Омурбек Бабанов вернулся из России в Киргизию 9 августа, на следующий день после задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Киргизский оппозиционер принял решение вернуться на родину, несмотря на то, что в ГКНБ Киргизии ранее предупреждали, что в случае возвращения политика он будет привлечен к ответственности по делу о призывах к насильственной смене власти.

Оппозиционер заявлял о намерениях вернуться в Киргизию в апреле, но из-за опасения провокаций отменил возвращение из Москвы.

Бабанов был довольно популярным политиком в Киргизии, на прошедших в октябре 2017 года президентских выборах он набрал более 600 тыс. голосов избирателей, заняв второе место после нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

В 2015 году он был избран в парламент Киргизии в октябре 2015 года по спискам партии "Республика - Ата-Журт" и до конца 2017 года возглавлял одноименную парламентскую фракцию.

4 ноября 2017 года Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении Бабанова за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время агитационной кампании на выборах президента.

До возбуждения уголовного дела политик выехал из страны и затем сложил с себя полномочия лидера парламентской фракции, заявив об уходе из политики.

По данным киргизских СМИ Бабанов является одним из самых богатых людей республики. Политик владеет крупным бизнесом в сфере топливных поставок и торговли, один из ведущих банков в стране "Кыргызстан" принадлежит Бабанову. Его ближайший родственник является владельцем торгового центра "Азия Мол" в Бишкеке.