Россельхознадзор с 21 августа снимает запрет на ввоз продукции пяти предприятий Казахстана

Россельхознадзор с 21 августа снимает запрет на поставки продукции пяти предприятий Казахстана.
Как говорится в сообщении ведомства, это решение принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференций, проведенных между Россельхознадзором и комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана, а также с учетом гарантий, предоставленных казахстанской стороной.
Речь идет об АО "Усть-Каменогорская птицефабрика", предприятиях "ADM Investment", "Ордабасы-кус", "Парижская коммуна ХХI", НПП "Kazakh Osseter".
Вместе с тем Россельхознадзор сообщил, что Казахстан снял ограничения, введенные в отношении пяти российских компаний (ЗАО "Приосколье", АО "Алтайский бройлер", ООО "ФинИнвест", ЗАО "Микояновский мясокомбинат МПК "ЕвроЭМ", СПСК "Расковский молзавод"). Как отмечает служба, эти ограничения были введены незаконно, с нарушениями законодательства ЕАЭС.
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