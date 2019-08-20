Россельхознадзор с 21 августа снимает запрет на ввоз продукции пяти предприятий Казахстана

Россельхознадзор с 21 августа снимает запрет на поставки продукции пяти предприятий Казахстана.

Как говорится в сообщении ведомства, это решение принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференций, проведенных между Россельхознадзором и комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана, а также с учетом гарантий, предоставленных казахстанской стороной.

Речь идет об АО "Усть-Каменогорская птицефабрика", предприятиях "ADM Investment", "Ордабасы-кус", "Парижская коммуна ХХI", НПП "Kazakh Osseter".

Вместе с тем Россельхознадзор сообщил, что Казахстан снял ограничения, введенные в отношении пяти российских компаний (ЗАО "Приосколье", АО "Алтайский бройлер", ООО "ФинИнвест", ЗАО "Микояновский мясокомбинат МПК "ЕвроЭМ", СПСК "Расковский молзавод"). Как отмечает служба, эти ограничения были введены незаконно, с нарушениями законодательства ЕАЭС.