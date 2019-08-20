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АПК 20.08.2019 13:58

Россельхознадзор с 21 августа снимает запрет на ввоз продукции пяти предприятий Казахстана

Россельхознадзор с 21 августа снимает запрет на поставки продукции пяти предприятий Казахстана.

Как говорится в сообщении ведомства, это решение принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференций, проведенных между Россельхознадзором и комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана, а также с учетом гарантий, предоставленных казахстанской стороной.

Речь идет об АО "Усть-Каменогорская птицефабрика", предприятиях "ADM Investment", "Ордабасы-кус", "Парижская коммуна ХХI", НПП "Kazakh Osseter".

Вместе с тем Россельхознадзор сообщил, что Казахстан снял ограничения, введенные в отношении пяти российских компаний (ЗАО "Приосколье", АО "Алтайский бройлер", ООО "ФинИнвест", ЗАО "Микояновский мясокомбинат МПК "ЕвроЭМ", СПСК "Расковский молзавод"). Как отмечает служба, эти ограничения были введены незаконно, с нарушениями законодательства ЕАЭС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, КАЗАХСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]