Действия США в отношении Huawei не оказывают существенного влияния на компанию - гендиректор

Huawei может обойтись и без сотрудничества с компаниями из США, действия американских властей не оказывают существенного влияния на китайскую компанию, заявил в интервью агентству Associated Press генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.

"Вне зависимости от того, расширяется ли черный список или нет, это не окажет существенного влияния на бизнес Huawei. Мы можем прекрасно обойтись, не полагаясь на американские компании", - заявил Жэнь Чжэнфэй.

Ранее США внесли в черный список, требующий разрешение на покупку американских технологий, еще 46 дочерних компаний Huawei.

Компаниям, находящимся в черном списке, предъявляются дополнительные требования по лицензиям, а также ограничивается доступ к возможности освободиться от лицензии на экспорт и реэкспорт. Ранее в этот список попали сама Huawei Technologies, а также 68 ее дочерних предприятий за границей.

Наибольшее влияние решение США внести Huawei и ее дочерние предприятия в черный список окажет на американские компании, продающие чипы и других компоненты Huawei, отметил Жэнь Чжэнфэй.

"На стратегическом уровне американский черный список помогает Huawei", - сказал Жэнь Чжэнфэй, отметив, что в результате компания стала отказываться от "побочных, неважных предприятий и продуктов".

В то же время, Жэнь Чжэнфэй подчеркнул, что Huawei хотела бы и дальше закупать компоненты из США.

Жэнь Чжэнфэй полагает, что американские ограничения на экспорт будут действовать еще некоторое время, так как "нападать на Huawei в США сейчас политкорректно".

Министр торговли США Уилбур Росс в понедельник заявил, что американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. В первый раз подобную лицензию Huawei и ее дочерние предприятия получили 20 мая.

Срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных уже после внесения китайской компании в черный список по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами КНР, истекал в понедельник, 19 августа. Теперь он продлен до 19 ноября.

Внесение в черный список означает, что американские компании не могут продавать Huawei свою продукцию и технологии без специального разрешения. Многие аналитики рассматривают санкции в отношении Huawei, крупнейшей по размеру выручки китайской компании в сфере информационных технологий, в контексте торгового конфликта США с Китаем.