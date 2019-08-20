Самолет Air France рейса Москва - Париж совершил экстренную посадку в Люксембурге - источник

Пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Париж, экстренно приземлился в Люксембурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A-319 авиакомпании Air France выполнял рейс из Шереметьево в Париж, однако экипаж принял решение прервать полет и приземлился в аэропорту Люксембурга", - сказал источник.

По его словам, самолет уже благополучно выполнил незапланированную посадку, никто не пострадал, причины инцидента уточняются.