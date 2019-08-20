Полиция во Франции проверяет пляжи вдоль Атлантического побережья перед саммитом G7

Французская полиция проверяет пляжи вдоль Атлантического побережья в рамках мер безопасности в преддверии предстоящего саммита "группы семи", сообщает агентство Associated Press.

Стражи порядка также занимаются организацией контрольно-пропускных пунктов для обеспечения безопасности во время саммита.

Во время встречи глав государства и правительств во французском Биаррице ожидаются акции протеста. Отмечается, что протестующие уже начали разбивать лагеря в соседних городах и на границе с Испанией. Их недовольство связано с рядом вопросов, в частности, с недостаточными мерами по борьбе с глобальным потеплением, а также, по их мнению, несправедливой экономической политикой лидеров G7.

Французские власти на время саммита закроют местный аэропорт и вокзал, а также ограничат движение автомобилей. Таким образом, протестующие, вероятно, не смогут провести акции в Биаррице, и поэтому планируют выйти на улицы в коммунах Уррюнь и Андай, а также в испанском городе Ирун.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тыс. сотрудников полиции и жандармов будут обеспечивать порядок во время саммита "группы семи" в Биаррице. Ожидается, что вместе с главами государств и правительств стран-лидеров G7 прибудут около 5 тыс. членов их делегаций.

Местные власти ранее сообщили, что меры безопасности во время саммита будут "чрезвычайно усиленными" и "беспрецедентными".

Саммит лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице.