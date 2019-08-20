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Дальнее зарубежье 20.08.2019 15:02

Полиция во Франции проверяет пляжи вдоль Атлантического побережья перед саммитом G7

Французская полиция проверяет пляжи вдоль Атлантического побережья в рамках мер безопасности в преддверии предстоящего саммита "группы семи", сообщает агентство Associated Press.

Стражи порядка также занимаются организацией контрольно-пропускных пунктов для обеспечения безопасности во время саммита.

Во время встречи глав государства и правительств во французском Биаррице ожидаются акции протеста. Отмечается, что протестующие уже начали разбивать лагеря в соседних городах и на границе с Испанией. Их недовольство связано с рядом вопросов, в частности, с недостаточными мерами по борьбе с глобальным потеплением, а также, по их мнению, несправедливой экономической политикой лидеров G7.

Французские власти на время саммита закроют местный аэропорт и вокзал, а также ограничат движение автомобилей. Таким образом, протестующие, вероятно, не смогут провести акции в Биаррице, и поэтому планируют выйти на улицы в коммунах Уррюнь и Андай, а также в испанском городе Ирун.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тыс. сотрудников полиции и жандармов будут обеспечивать порядок во время саммита "группы семи" в Биаррице. Ожидается, что вместе с главами государств и правительств стран-лидеров G7 прибудут около 5 тыс. членов их делегаций.

Местные власти ранее сообщили, что меры безопасности во время саммита будут "чрезвычайно усиленными" и "беспрецедентными".

Саммит лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, САММИТ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]