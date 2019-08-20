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Инфраструктура и тендеры 20.08.2019 14:10

Минсельхоз Азербайджана построит новый полигон по хранению отходов пестицидов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана планирует провести ремонтные работы на полигоне по хранению отходов пестицидов, расположенного в Гобустанском районе Азербайджана.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Министерство подписало с ООО«RR Project» контракт на выполнение данных работ.

Кроме того, RR Project в рамках подписанного контракта также подготовит проект строительства современного полигона по хранению отходов пестицидов.

Сумма контракта – 58,8 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПОЛИГОН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]