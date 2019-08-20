Минсельхоз Азербайджана построит новый полигон по хранению отходов пестицидов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана планирует провести ремонтные работы на полигоне по хранению отходов пестицидов, расположенного в Гобустанском районе Азербайджана.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Министерство подписало с ООО«RR Project» контракт на выполнение данных работ.

Кроме того, RR Project в рамках подписанного контракта также подготовит проект строительства современного полигона по хранению отходов пестицидов.

Сумма контракта – 58,8 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков