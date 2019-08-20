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Происшествия 20.08.2019 14:13

При пожаре жилого здания на севере Азербайджана пострадали 7 человек – Минздрав

Семь человек обратились за медицинской помощью в больницу города Шабран на севере Азербайджана после пожара в жилом доме, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По информации ведомства, в медучреждение обратились двое мужчин и пять женщин с резаной раной, отравлением угарным газом и стрессом.

«Двое из обратившихся помещены в хирургическое отделение, пять человек - в реанимацию. Их состояние оценивается как среднетяжелое. Угрозы для жизни пострадавших нет»,- отмечает ведомство.

Пожар в жилом доме в Шабране начался в полдень 20 августа. По предварительным данным, возгорание возникло в электрическом щите здания.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]