При пожаре жилого здания на севере Азербайджана пострадали 7 человек – Минздрав

Семь человек обратились за медицинской помощью в больницу города Шабран на севере Азербайджана после пожара в жилом доме, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
По информации ведомства, в медучреждение обратились двое мужчин и пять женщин с резаной раной, отравлением угарным газом и стрессом.
«Двое из обратившихся помещены в хирургическое отделение, пять человек - в реанимацию. Их состояние оценивается как среднетяжелое. Угрозы для жизни пострадавших нет»,- отмечает ведомство.
Пожар в жилом доме в Шабране начался в полдень 20 августа. По предварительным данным, возгорание возникло в электрическом щите здания.
Ф.Исазаде
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