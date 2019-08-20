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Дальнее зарубежье 20.08.2019 15:17

Из-за пожаров на одном из Канарских островов власти эвакуировали около 10 тыс. человек

Лесные пожары на острове Гран-Канария вынудили местные власти эвакуировать уже порядка 10 тыс. человек, сообщает во вторник газета "Канариас 7".

Ранее сообщалось о 9 тыс. эвакуированных. Новый этап эвакуации был вызван распространением пожара дальше на юг острова.

Над тушением огня работают 600 человек, еще 400 человек боролись с пламенем ночью, отмечает газета.

Глава региона Анхель Виктор Торрес сообщил во вторник, что прошедшая ночь стала самой благоприятной с момента возникновения пожара, так как скорость ветра снизилась, и пожар стал распространяться с меньшими темпами.

Пожар, по словам Торреса, затронул природный парк Тамадаба, расположенный на северо-западе острова, однако эффект от него оказался не таим разрушительным, как ожидалось. В этом парке растет эндемик Канарских островов - канарская сосна.

Однако в результате пожара сгорели некоторые дома на острове, отметил Торрес. Власти начнут во вторник оценивать ущерб от пожара, добавил он.

Торррес рассказал, что многие эвакуированные жители смогу уже во вторник вернуться в свои дома, если ситуация с пожаром не ухудшится.

Пожар на втором по количеству жителей Канарском острове начался в субботу. Ему предшествовали еще два пожара, которые пожарным удалось взять под контроль, но пока не удалось полностью потушить.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАНАРЫ, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]