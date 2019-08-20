Денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле выросли на 6,6%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле 2019 года составили 32 млрд 218,8 млн манатов, что на 6,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-июле составила 2,7%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-июле текущего года увеличились на 5,7% - до 3 тыс. 259,7 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 29 млрд 559,7 млн манатов, что на 6,7% выше показателя за аналогичный период 2018 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.
А.Мамедов
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