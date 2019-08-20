Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8846 RUR   0.0254 GBR   2.0621 TRY   0.301

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.87 0.40 Brent 58.64 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 20.08.2019 14:16

Денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле выросли на 6,6%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле 2019 года составили 32 млрд 218,8 млн манатов, что на 6,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-июле составила 2,7%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-июле текущего года увеличились на 5,7% - до 3 тыс. 259,7 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 29 млрд 559,7 млн манатов, что на 6,7% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


Похожие новости


Денежные доходы населения Азербайджана в I полугодии выросли на 6,6% Денежные доходы населения Азербайджана в январе-мае выросли на 6,8% Денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле 2019г выросли на 5,5% Денежные доходы населения Азербайджана в I квартале 2019г выросли на 5,5% Денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2019г увеличились на 5% Денежные доходы населения Азербайджана в январе 2019г увеличились на 6%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]