Азербайджан в январе-июле увеличил производство электроэнергии на 5,1%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в январе-июле 2019 года составил 14 млрд 183,2 млн кВт/час, что на 5,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 13 млрд 685,2 млн кВт/час (рост на 5,3%).
Тепловые электростанции ОАО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в январе-июле 2019 года выработали 12 млрд 548,1 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 6,6%), гидроэлектростанции – 1 млрд 40,3 млн кВт/час (спад на 12%).
Кроме того, в январе-июле 2019 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 71,1 млн кВт/час (рост в 5 раз), солнечной электроэнергии – 25,7 млн кВт/час (рост на 9,8%).
Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что ОАО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.
По данным Минэнерго, объем выработки электроэнергии в Азербайджане в 2018 году составил 25 млрд 256,1 млн кВт/час, что на 13,7% выше показателя 2017 года.
Н.Аббасова
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