Испытание ракеты наземного базирования в США может спровоцировать гонку вооружений - МИД КНР

В Пекине считают, что испытания США новой крылатой ракеты наземного базирования может начать новую "гонку вооружений" и негативно отразятся на ситуации с безопасностью в регионе и в мире.

"Этот шаг США спровоцирует новую гонку вооружений, ведущую к эскалации военной конфронтации. Это очень негативно повлияет на ситуацию с безопасностью в регионе и в мире", - заявил на брифинге во вторник представитель МИД КНР Гэн Шуан. Его слова приводят западные СМИ.

В Пекине также полагают, что Вашингтону нужно "избавиться от категорий холодной войны".

В понедельник Пентагон сообщил, что испытал новую крылатую ракету наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД. США официально вышли из ДРСМД 2 августа. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения лишенными оснований.