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Дальнее зарубежье 20.08.2019 15:43

Испытание ракеты наземного базирования в США может спровоцировать гонку вооружений - МИД КНР

В Пекине считают, что испытания США новой крылатой ракеты наземного базирования может начать новую "гонку вооружений" и негативно отразятся на ситуации с безопасностью в регионе и в мире.

"Этот шаг США спровоцирует новую гонку вооружений, ведущую к эскалации военной конфронтации. Это очень негативно повлияет на ситуацию с безопасностью в регионе и в мире", - заявил на брифинге во вторник представитель МИД КНР Гэн Шуан. Его слова приводят западные СМИ.

В Пекине также полагают, что Вашингтону нужно "избавиться от категорий холодной войны".

В понедельник Пентагон сообщил, что испытал новую крылатую ракету наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД. США официально вышли из ДРСМД 2 августа. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения лишенными оснований.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНР, США, ИСПЫТАНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]