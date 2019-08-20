Азербайджан в I полугодии импортировал минеральных удобрений на $60 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года составил 178,6 тыс. тонн, что на 10,5% больше показателя 6 месяцев 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Общая стоимость импортированных в страну в январе-июне минеральных удобрений составила $60 млн 99,3 тыс. (рост на 36,9%).

Кроме этого, в январе-июне в Азербайджан импортировано 16 тыс. 275,1 тонн цемента и цементного клинкера (спад на 32,7%) на сумму $3 млн 426,8 тыс. (спад на 40,3%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 22 тыс. 403,4 тонн (рост на 15,1%) на сумму $26 млн 110,5 тыс. (рост на 3,5%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 146,4 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 3,6%) на $109 млн 25,4 тыс., брусков из черных металлов – 68 тыс. 214,6 тонн (спад на 5,3%) на $37 млн 940,7 тыс., угольников из черных металлов – 17 тыс. 876,5 тонн (рост на 24,8%) на $13 млн 34,8 тыс., труб из черных металлов – 89 тыс. 442,4 тонн (спад на 2,3%) на $125 млн 755,5 тыс. (спад на 20%).

Б.Рустамбеков