В Кремле пока нет наметок относительно встречи Путина с Зеленским - Песков

Никакой конкретики по возможной встрече президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока нет, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", - сказал Песков журналистам.