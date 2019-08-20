Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8846 RUR   0.0254 GBR   2.0621 TRY   0.301

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.87 0.40 Brent 58.64 0.41

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.08.2019 16:02

В Кремле пока нет наметок относительно встречи Путина с Зеленским - Песков

Никакой конкретики по возможной встрече президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока нет, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", - сказал Песков журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, КРЕМЛЬ


Похожие новости


Помощник Зеленского: нам придется договариваться с Россией о мире Зеленский увидел цель разделить украинцев в телемосте с Россией Санкции против России сохранятся, пока Крым не вернется в состав Украины - Меркель РФ, ЕК и Украина могут провести трехсторонние консультации по газу во второй половине сентября Шефчович посетит Москву, чтобы определиться с датой переговоров о транзите газа в ЕС через Украину Зеленский не хочет вести переговоры с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]