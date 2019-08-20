В Кремле пока нет наметок относительно встречи Путина с Зеленским - Песков

Никакой конкретики по возможной встрече президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока нет, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", - сказал Песков журналистам.
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