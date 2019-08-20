Проведенные США испытания говорят о длительной подготовке Вашингтона к подрыву ДРСМД - Песков

Президент РФ Владимир Путин считает, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, о чем свидетельствует проведенные в США испытания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается испытания американцами ракеты средней дальности в неядерном исполнении - эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов - Путина и Макрона", - сказал Песков.
"Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД", - указал Песков, добавив, что за несколько дней, недель или месяцев "подобные испытания подготовить просто невозможно".
По его мнению, это лишний раз доказывает, что "действия не России, а США привели к слому ДРСМД".
2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.
5 августа президент Путин сделал заявление, в котором поручил министерству обороны, МИД и СВР "самым тщательным образом" наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. Путин заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Российская сторона при этом обязуется не размещать РСМД наземного базирования "в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства".
При этом Путин подчеркнул, что РФ готова возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.
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