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Дальнее зарубежье 20.08.2019 16:30

Туск обвинил Джонсона в отсутствии реалистичных предложений по границе Британии с ЕС после Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не выдвигает реалистичных предложений по сохранению прозрачной границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Страховочный план гарантирует возможность избежать "жесткой границы" на острове Ирландия до тех пор, пока или если альтернатива не будет найдена", - написал он на своей странице в "Твиттере".

"Те, кто выступают против страховочного плана и не предлагают взамен реалистичных альтернатив, по факту поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают", - подчеркнул Туск.

Это заявление Туск опубликовал после того, как ранее премьер Британии Борис Джонсон в письме, направленном в Брюссель, призвал ЕС отказаться от "страховочного плана" по границе между Ирландией и Северной Ирландией и заменить его альтернативным решением. Джонсон выразил уверенность в том, что британский парламент сможет быстро принять решение по соглашению с ЕС, если в нем не будет пункта о страховочном плане или "бэкстопе".

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Сделка была отклонена три раза палатой общин Великобритании.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

"Страховочный план" или "бэкстоп" направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ГРАНИЦА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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