Путин получает информацию о протестных акциях в Москве из разных источников и знает о разных точках зрения на эти события - Кремль

Президент РФ Владимир Путин располагает информацией и оценками недавних протестных акций в Москве из разных источников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он традиционно получает информацию из самых разных источников, у него есть разные точки зрения на то, что имело место", - сказал Песков во вторник журналистам.
По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.
После этого в Москве прошел ряд массовых акций в их поддержку, в частности, 14 июля, 27 июля, 3, 10 и 17 августа. По данным ГУВД МВД по Москве на этих акциях были задержаны свыше 1835 человек. Среди них глава основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин - все они получили наказание в виде административного ареста.
На согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов 10 августа по данным ГУВД Москвы пришло 20 тысяч человек, организация "Белый счетчик", ведущая подсчет участников подобных акций, сообщила о 50 тысячах участников. После него часть людей продолжила протестную акцию, что не было согласовано властями Москвы.
Столичный главк Следственного комитета (СК) 30 июля возбудил уголовного дела по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). В настоящее время по делу проходит 14 человек, 13 из которых находятся в СИЗО.
Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов 13 августа направил в Генпрокуратуру просьбу проверить обоснованность возбуждения уголовного дела по ст.212 УК, а 27 членов СПЧ подписали заявление о том, что 27 июля во время мирных шествий не было массовых беспорядков.
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