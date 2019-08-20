Экс-посол Франции в Кении возглавил дипмиссию на Украине

Новый посол Франции на Украине Этьен де Понсен (Etienne de Poncins) прибыл в Киев.

"Благополучно прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции на Украине может начинаться", - написал дипломат на своей странице в микроблоке Twitter.

Де Понсен назначен послом Франции в Киеве 24 июля. До этого он работал инспектором МИД Франции, в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.

Предыдущая посол Франции на Украине Изабель Дюмон закончила работу 27 июля.