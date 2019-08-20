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Регион 20.08.2019 15:31

Турция не собирается менять местоположение наблюдательных пунктов в Идлибе - МИД

- Турция не намерена менять местоположение наблюдательного пункта близ охваченного боями города Хан-Шейхун (провинция Идлиб), сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

"Мы не планируем перемещать 9-й наблюдательный пункт куда-либо", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, чьи слова приводит газета "Дейли Сабах".

"Сирийскому режиму не следует играть с огнем, у нас есть возможность сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших военных", - добавил Чавушоглу.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что бои между сирийскими правительственными силами и боевиками за город Хан-Шейхун в провинции Идлиб могут представлять опасность для турецкого наблюдательного поста номер 9 в населенном пункте Морик в 10 км к югу от города. Всего в зоне деэскалации "Идлиб" расположены 12 наблюдательных пунктов Турции.

В Хан-Шейхуне в настоящее время происходят бои между боевиками и правительственными СМИ. По данным СМИ, правительственные войска Сирии по состоянию на утро вторника отбили у боевиков 60% территории города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]