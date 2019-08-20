Турция не собирается менять местоположение наблюдательных пунктов в Идлибе - МИД

- Турция не намерена менять местоположение наблюдательного пункта близ охваченного боями города Хан-Шейхун (провинция Идлиб), сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

"Мы не планируем перемещать 9-й наблюдательный пункт куда-либо", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, чьи слова приводит газета "Дейли Сабах".

"Сирийскому режиму не следует играть с огнем, у нас есть возможность сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших военных", - добавил Чавушоглу.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что бои между сирийскими правительственными силами и боевиками за город Хан-Шейхун в провинции Идлиб могут представлять опасность для турецкого наблюдательного поста номер 9 в населенном пункте Морик в 10 км к югу от города. Всего в зоне деэскалации "Идлиб" расположены 12 наблюдательных пунктов Турции.

В Хан-Шейхуне в настоящее время происходят бои между боевиками и правительственными СМИ. По данным СМИ, правительственные войска Сирии по состоянию на утро вторника отбили у боевиков 60% территории города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.