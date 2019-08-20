Самолет с поврежденным колесом совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Казахстана

В аэропорту столицы Казахстана во вторник совершил экстренную посадку самолет казахстанской авиакомпании SCAT рейсом из Китая, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации республики.
"Рейс VSV464 авиакомпании SCAT тип воздушного судна B757 по маршруту Санья (Китай)- Нур-Султан в 16:58 совершил экстренную посадку", - говорится в сообщении.
"Авикомпанией SCAT отработаны действия с наземными службами аэропорта города Нур-Султан по обеспечению безопасной посадки воздушного судна. Посадка осуществлена благополучно", - отмечается в сообщении.
В КГА отметили, что "по предварительной информации диспетчерской службы аэропорта Санья, на ВПП обнаружены фрагменты резины, по предварительным данным, в результате наезда на неизвестный предмет произошел порез верхнего слоя задних колес левой основной стойки шасси".
На борту судна находились 234 пассажира и 7 членов экипажа.
"Начато расследования комиссией управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР", - отмечается в информации.
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