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СНГ 20.08.2019 15:44

Самолет с поврежденным колесом совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Казахстана

В аэропорту столицы Казахстана во вторник совершил экстренную посадку самолет казахстанской авиакомпании SCAT рейсом из Китая, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации республики.

"Рейс VSV464 авиакомпании SCAT тип воздушного судна B757 по маршруту Санья (Китай)- Нур-Султан в 16:58 совершил экстренную посадку", - говорится в сообщении.

"Авикомпанией SCAT отработаны действия с наземными службами аэропорта города Нур-Султан по обеспечению безопасной посадки воздушного судна. Посадка осуществлена благополучно", - отмечается в сообщении.

В КГА отметили, что "по предварительной информации диспетчерской службы аэропорта Санья, на ВПП обнаружены фрагменты резины, по предварительным данным, в результате наезда на неизвестный предмет произошел порез верхнего слоя задних колес левой основной стойки шасси".

На борту судна находились 234 пассажира и 7 членов экипажа.

"Начато расследования комиссией управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР", - отмечается в информации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]