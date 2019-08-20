Гражданка Азербайджана задержана в Дагестане при попытке ввести в Россию незадекларированные 3 млн рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Дагестану совместно с сотрудниками УФСБ и Дагестанской таможни предотвратили ввоз из Азербайджана в Россию незадекларированных денежных средств в размере 3 млн рублей ($45 тыс. по текущему курсу - ИФ), сообщает пресс-служба республиканского Погрануправления Дагестана.

По информации ведомства, «гражданка Азербайджана (имя не уточняется – ИФ), пыталась ввезти через границу в Дагестане на территорию России более 3 млн рублей».

«Денежные средства не были задекларированы в установленном законом порядке. Сейчас материалы доследственной проверки по ч. 1 ст. 200.1 (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и /или денежных инструментов, совершенное в крупном размере) УК РФ переданы в Дагестанскую таможню»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что незаконно перемещенные деньги подлежат обращению в собственность государства, а нарушительнице грозит ограничение свободы на срок до 2 лет.

Ранее во вторник, российские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза из страны крупной суммы денег в размере 1,7 млн рублей ($25,4 тыс по текущему курсу – ИФ) в Азербайджан в аэропорту Кольцово. Незадекларированные деньги были обнаружены в чемодане пассажира рейса Екатеринбург – Баку.

Ф.Исазаде