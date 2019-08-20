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Регион 20.08.2019 15:46

Начальники Генштабов Турции и РФ обсудили инцидент с турецкими военными в Идлибе - Чавушоглу

Начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер провел переговоры со своим российским коллегой Валерием Герасимовым по поводу инцидента с обстрелом колонны турецких БТРов в сирийской провинции Идлиб, сообщил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы находимся в контакте с нашими российскими визави на всех уровнях. Наш начальник генштаба после этого инцидента поговорил со своим российским коллегой Герасимовым", - приводит слова министра издание "Дейли сабах".

В понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра" . МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

Согласно версии Минобороны Турции, конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе. Позднее по автоколонне был нанесен авиаудар.

По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь в глубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.

В Минобороны Турции осудили авиаудар по автоколонне и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии. Кроме этого, в министерстве заявили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии.

Между тем, президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил журналистам, что 90% Идлибской зоны деэскалации в Сирии контролируется террористами и российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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