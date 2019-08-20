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Регион 20.08.2019 15:48

Лавров: российские военные находятся "на земле" в сирийском Идлибе

Российские военные находятся в Идлибе, в Москве следят за ситуацией в этом районе Сирии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Естественно, мы не просто следим за ситуацией, наши военные находятся "на земле", - сказал Лавров.

В понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра". МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

Позднее по автоколонне был нанесен авиаудар.

По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь вглубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях были задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.

В свою очередь, по версии турецкой стороны, в результате удара по автоколонне погибли трое сирийцев, еще 12 получили ранения. О том, есть ли потери в рядах турецкой армии, не сообщается.

При этом, согласно версии Минобороны Турции, конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе.

В Минобороны Турции осудили авиаудар по автоколонне и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии. Кроме этого, в министерстве заявили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии.

Между тем президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил журналистам, что 90% Идлибской зоны деэскалации в Сирии контролируется террористами, и российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира.

Он также отметил, что имели место неоднократные попытки нападения террористов на российскую базу в Хмеймиме из Идлибской зоны деэскалации.

"Поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз. Напомню, что никогда не говорилось о том, что в Идлибской зоне могут быть сосредоточены террористы, и они будут чувствовать себя комфортно", - сказал Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]