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Дальнее зарубежье 20.08.2019 15:49

В Пекине предупреждают о риске активизации деятельности ИГ в Сирии

Спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь заявил, что по данным Пекина террористические организации, в том числе "Исламское государство" , могу активизировать свою деятельность в САР.

"Существует опасность того, что террористические организации, такие как ИГ, в настоящее время активизируются", - приводят западные СМИ слова Си Сяояня после его встречи в Женеве со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Китайский дипломат призвал международное сообщество обратить особое внимание на эту проблему, а не игнорировать "выявленные на ранней стадии" признаки активизации террористов.

Говоря об Идлибе, Се Сяоянь назвал ситуацию "очень сложной". "Мы все знаем, что это последний оплот некоторых террористических группировок... И поэтому эта проблема должна быть решена. Борьба с терроризмом еще не закончена", - добавил он.

В Хан-Шейхуне в провинции Идлиб в настоящее время происходят бои между боевиками и правительственными силами. По данным СМИ, правительственные войска Сирии по состоянию на утро вторника отбили у боевиков 60% территории города Хан-Шейхун.

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Тэги: КИТАЙ, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]