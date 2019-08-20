Турпоток в Азербайджан в январе-июле вырос на 7,4%, из Азербайджана – на 24%

Турпоток в Азербайджан в январе-июле 2019 года составил 1 млн 777,4 тыс. человек, что на 7,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В январе-июле 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,4% - до 1 млн 777,4 тыс. человек. Удельный вес туристов из РФ составил 30,6%, Грузии – 22,8%, Турции – 9,9%, Ирана – 7,2%, 3,6% - из Саудовской Аравии, ОАЭ – 2,3%», - отметили в Госкомстате.

При этом 66,8% туристов составили мужчины, 33,2% - женщины.

По данным статистики, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 7 месяцев 2019 года увеличился на 26,3% - до 83,2 тыс. человек, из стран СНГ – на 6,7%, до 655,1 тыс. человек.

При этом в отчетном периоде турпоток в Азербайджан из Египта увеличился на 83,2%, Индии – на 80,6%, Туркменистана – на 78,5%, Китая – на 74,3%, Саудовской Аравии – на 48,8%, Венгрии – на 48,1%, Великобритании – на 30,9%, Южной Кореи – на 30,9%, Японии – на 29,3%, Польши - на 27,7%, Канады – на 25,2%, Германии – на 25,1%, Грузии – на 23,4%.

В январе-июле 2019 года 57,8% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 41,4% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за отчетный период увеличилось на 23,9% - до 3 млн 115,1 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, посетивших Иран, увеличилось на 61,8%, Грузию – на 12,4%, Россию - на 7,7%, Турцию – на 3,7%.

«82,7% граждан Азербайджана в январе-июле 2019 года выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 16,5 - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.

Б.Рустамбеков