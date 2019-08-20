Молдавии нужно два-три года для решения вопроса о диверсификации импорта газа - министр экономики

Министр экономики Молдавии Вадим Брынзан заявил, что республике нужно два-три года для решения вопроса о диверсификации источников импорта газа.
"Нам необходимо 2-3 года, чтобы решить вопрос альтернативных источников поставок. Речь идет о строительстве газопровода Унгень-Кишинев, по которому планируется осуществить первые поставки в марте-апреле 2020 г.", - сказал министр во вторник на брифинге в Кишиневе.
По его словам, также ведутся переговоры о возможностях получения газа из Европы через Украину, с использованием реверса.
"Мы также обсуждаем с "Газпромом" возможности поставок через "Турецкий поток", что потребует заключения договора с участием Болгарии, Румынии и Украины, который может быть оговорен на площадке Еврокомиссии", - сказал министр.
По его словам, АО "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" по поводу заключения нового контракта на поставки газа в РМ либо продления существующего. Он напомнил, что подписанный в 2008 году договор с "Газпромом" на поставку газа в Молдавию истекает 31 декабря. Переговоры с "Газпромом" усложняются из-за того, что пока неизвестно, будут ли после нового года осуществляться поставки газа через Украину.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в начале сентября отправится с визитом в Москву, чтобы обсуждать цены на поставку газа.
"Во второй половине августа я поеду в Москву, чтобы обсуждать этот вопрос. Для нас это очень важно. Я считаю, что у нас есть реальный шанс получить скидку в 20-30%, так как отношения между Молдавией и Россией восстанавливаются. Это будет политическое решение, мы рассчитываем на то, что такая скидка будет предоставлена", - сказал Додон в интервью местному телеканалу в начале августа.
Премьер-министр Майя Санду также заявила, что вскоре она отправится в Москву, чтобы обсудить в том числе и вопросы импорта газа в Молдавию.
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