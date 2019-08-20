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СНГ 20.08.2019 17:18

Спикером новой Рады, скорее всего, станет глава партии "Слуга народа" Разумков

Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков будет выдвинут на пост председателя Верховной Рады, а первым вице-спикером может стать представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, избранный депутатом.

"Партия "Слуга народа" предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности... Но давайте подождем, и за председателя Верховной Рады, и за первого заместителя председателя Верховной Рады будет голосовать зал парламента", - сказал Разумков, отвечая на вопрос журналистов, делегировали ли его на должность спикера парламента, а Руслана Стефанчука - на первого вице-спикера.

По словам Разумкова, партия также предложила должность вице-спикера Верховной Рады коллегам по парламенту, "другим политическим силам, которые не входят в большинство".

Кроме того, он заявил, что Стефанчук может быть и первым вице-спикером парламента, и представителем президента в Верховной Раде 9-го созыва.

"Насколько я помню, нужно посмотреть более детально, но одно другому не противоречит: он может быть и первым вице-спикером, и представителем президента в Верховной Раде", - пояснил Разумков.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ДОЛЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]