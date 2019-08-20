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Дальнее зарубежье 20.08.2019 16:50

В Рио-де-Жанейро застрелили мужчину, взявшего в заложники почти 40 пассажиров автобуса

Снайпер бразильской военной полиции застрелил вооруженного мужчину, который взял в заложники 37 пассажиров автобуса в пригороде Рио-де-Жанейро, сообщает во вторник агентство "Аженсия Бразил".

Все заложники освобождены.

Переговоры с преступником вели сотрудники элитного спецподразделения военной полиции, также на место инцидента вызвали снайпера.

По данным полиции, мужчина облил автобус бензином и угрожал его поджечь.

Представившись сотрудником полиции, он остановил автобус, ехавший в центр города, примерно в 5:30 утра по местному времени (11:30 мск). При себе у него было огнестрельное оружие и нож. Пока неизвестно, действительно ли он был полицейским.

По данным сайта канала "Глобу", мужчина не выдвигал никаких требований, вероятно, у него проблемы с психикой.

Движение по мосту в обоих направлениях оказалось заблокировано.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, АВТОБУС, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]