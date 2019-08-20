В Рио-де-Жанейро застрелили мужчину, взявшего в заложники почти 40 пассажиров автобуса

Снайпер бразильской военной полиции застрелил вооруженного мужчину, который взял в заложники 37 пассажиров автобуса в пригороде Рио-де-Жанейро, сообщает во вторник агентство "Аженсия Бразил".
Все заложники освобождены.
Переговоры с преступником вели сотрудники элитного спецподразделения военной полиции, также на место инцидента вызвали снайпера.
По данным полиции, мужчина облил автобус бензином и угрожал его поджечь.
Представившись сотрудником полиции, он остановил автобус, ехавший в центр города, примерно в 5:30 утра по местному времени (11:30 мск). При себе у него было огнестрельное оружие и нож. Пока неизвестно, действительно ли он был полицейским.
По данным сайта канала "Глобу", мужчина не выдвигал никаких требований, вероятно, у него проблемы с психикой.
Движение по мосту в обоих направлениях оказалось заблокировано.
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