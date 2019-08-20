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Дальнее зарубежье 20.08.2019 16:58

Помпео готов продолжить работать с Трампом и после выборов 2020 года

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что готов работать с президентом США Дональдом Трампом в том случае, если того переизберут на второй срок в 2020 году.

"Я бы хотел служить ему (Трампу - ИФ) столько, сколько могу это делать", - сказал Помпео, отвечая на вопрос журналистки телеканала CBS, хотел бы он быть главой внешнеполитического ведомства США в случае второго президентского срока Трампа.

Между тем, Помпео отметил, что никогда не стесняется не соглашаться с Трампом и высказывать ему свою точку зрения. По его словам, подобные разногласия случаются "довольно часто".

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на этот пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

Ранее Трамп назвал сенаторов Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ТРАМП, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]