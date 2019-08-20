Помпео готов продолжить работать с Трампом и после выборов 2020 года

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что готов работать с президентом США Дональдом Трампом в том случае, если того переизберут на второй срок в 2020 году.
"Я бы хотел служить ему (Трампу - ИФ) столько, сколько могу это делать", - сказал Помпео, отвечая на вопрос журналистки телеканала CBS, хотел бы он быть главой внешнеполитического ведомства США в случае второго президентского срока Трампа.
Между тем, Помпео отметил, что никогда не стесняется не соглашаться с Трампом и высказывать ему свою точку зрения. По его словам, подобные разногласия случаются "довольно часто".
Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на этот пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.
Ранее Трамп назвал сенаторов Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".
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