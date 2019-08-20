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СНГ 20.08.2019 16:59

Оскорбивший президента РФ телеведущий Габуния уволен из грузинской телекомпании "Рустави 2"

В телекомпании "Рустави 2" после смены руководства начались увольнения ведущих журналистов, в том числе лишился работы ведущий Гиоргий Габуния, выступивший в начале июля в эфире с оскорблениями в адрес президента РФ.

"Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Гиоргий Габуния", - сообщил во вторник на брифинге новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия.

По его словам, недопустимо, когда ведущие журналисты "Рустави 2" публично заявляют, что заняты созданием нового телеканала и продолжают работать в телекомпании. В частности, Салия привел слова Квеситадзе, которая сообщила в соцсетях, что занята созданием нового "Главного канала" вместе с бывшим гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамия, на который в скором времени перейдут на работу все ведущие журналисты "Рустави 2".

Салия уточнил, что в сентябре с сотрудниками "Рустави 2" будут заключены новые контракты, которые не отразятся на зарплате журналистов.

"Мы гарантируем независимость редакционной политики "Рустави 2"", - заявил Салия.

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после выступления 7 июля телеведущего Георгия Габуния в своей передаче "Постскриптум" с оскорбительными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики.

Поступок ведущего осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе, усмотрев в них провокацию. В Кремле и МИД РФ также осудили высказывания Габунии, а Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии. Однако президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

8 июля саморегулирующая комиссия телекомпании "Рустави 2" отстранила Габунию от эфира на 2 месяца. 9 июля гендиректор "Рустави-2" Ника Гварамия сообщил, что журналист отстранен от эфира на два месяца, но затем продолжит работу на "Рустави-2".

Однако 18 июля телекомпания "Рустави 2" сменила владельца: ее новым собственником стал бизнесмен Кибар Халваши. Сразу после этого с поста гендиректора телекомпании был уволен Ника Гварамия, которого теперь Главная прокуратура Грузии обвиняет в финансовых махинациях.

Со своей стороны 26 июля бывший гендиректор "Рустави 2" Гварамия заявил о намерении создать свой телеканал.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕЛЕКОМПАНИЯ, УВОЛЬНЕНИЯ


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