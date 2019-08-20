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СНГ 20.08.2019 18:23

Суд арестовал на два месяца владельца одесской гостиницы, где на пожаре погибли девять человек

Киевский районный суд Одессы на заседании во вторник избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога Вадиму Черному - владельцу одесской гостиницы "Токио Стар", где в результате пожара погибли девять человек.

"Ходатайство старшего следователя ... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Черного удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - зачитал решение судья Вадим Иванчук.

Согласно определению следственного судьи, этот срок в 60 суток исчисляется с момента фактического задержания подозреваемого, то есть с 19:13 17 августа. Таким образом, арест прекращает свое действие в 19:13 15 октября.

Прокурор требовал для Черного 60 суток ареста без залога.

Главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф в ходе судебного заседания заявил о готовности взять владельца гостиницы на поруки. Но суд отклонил такое предложение.

В Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один - в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

По состоянию на полдень 19 августа идентифицированы личности шести из девяти погибших в результате пожара. Среди погибших - ребенок и гражданка Австралии.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Черного. Он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) УК Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ОДЕССА, ГОСТИНИЦА, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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