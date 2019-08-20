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СНГ 20.08.2019 18:02

Хакеры атаковали сайт посольства РФ в Лондоне

Сайт российского посольства в Великобритании был недоступен в связи с DDoS-атакой, сообщила дипмиссия в твиттере.

"Наш веб-сайт был недоступен в связи с массированной DDoS-атакой, в настоящий момент сайт доступен", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]