Хакеры атаковали сайт посольства РФ в Лондоне

Сайт российского посольства в Великобритании был недоступен в связи с DDoS-атакой, сообщила дипмиссия в твиттере.

"Наш веб-сайт был недоступен в связи с массированной DDoS-атакой, в настоящий момент сайт доступен", - говорится в сообщении.