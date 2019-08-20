Хакеры атаковали сайт посольства РФ в Лондоне

Сайт российского посольства в Великобритании был недоступен в связи с DDoS-атакой, сообщила дипмиссия в твиттере.
"Наш веб-сайт был недоступен в связи с массированной DDoS-атакой, в настоящий момент сайт доступен", - говорится в сообщении.
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