Премьер Гренландии: не стоит шутить на тему покупки острова

Премьер Гренландии - автономной территории Дании - Ким Кильсен в понедельник повторил позицию властей острова, что тот не продается, передает агентство Associated press (AP).

На встрече глав правительств скандинавских стран в Исландии премьер заявил AP, что идея президента США Дональда Трампа купить Гренландию "это не то, над чем следует шутить".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Позднее сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным. Кроме того, президент США сообщил, что задумывается о визите в Данию, но "вовсе не по этой причине".

Информация о намерениях Трампа вызвала критику как в Гренландии, так и в Дании. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что считает идею покупки Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность ее продажи.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.

Западные СМИ отмечали, что Гренландия привлекает внимание таких держав как США, РФ и КНР благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.