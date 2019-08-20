Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что при расследовании коррупционных преступлений должна быть достаточная доказательная база, иначе возникает риск оговоров.
"Взятка - это когда вы зафиксировали аудио, видео, что человеку принесли и дали ее. Все - никуда не денешься, не отвертишься", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов. Президента цитирует его пресс-служба.
"Однако, как показывает практика, порой обвинения строятся на чьих-то сбивчивых воспоминаниях о давних событиях, при этом конкретный факт получения взятки отсутствует. Такие подходы к доказыванию вины потенциального взяткополучателя существенно повышают риск его оговора, в том числе конкурентами", - отметил президент.
"А что такое, когда человек где-то вспомнил, что он кому-то дал взятки? И начинается (это особенно милиции характерно): кто-то где-то сказал - человеку заломили руки и начали выкручивать. Должны быть железобетонные доказательства подобных вещей, ибо мы придем к тому, что в обществе появится и буйно будет процветать практика: не понравился человек - оговорил его, дал против него показания и пошли", - сказал Лукашенко.
При этом президент предупредил, что ослаблять борьбу против взяточничества нельзя и никакого смягчения наказания для коррупционеров быть не должно. "Но ни в коем случае мы не должны наказать человека, который не виновен. Лучше не расследуйте эти уголовные дела, если вы не видите железобетонных доказательств", - добавил он.
Кроме того, президент поднял проблему обоснованности возбуждения уголовных дел и практики избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. По его словам, есть много фактов, когда уголовные дела впоследствии прекращаются по реабилитирующим основаниям.
"Не знаю, кому нужны эти дела. Зачастую возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц приобретает широкую огласку в СМИ, а их последующее прекращение по реабилитирующим основаниям вызывает негативную реакцию населения и является поводом для критики правоохранительных органов и власти в целом", - отметил глава государства.
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