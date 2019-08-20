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Это интересно 20.08.2019 17:43

Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз после того, как жена его сына Эрика родила дочку, сообщил во вторник Эрик Люк Трамп в своем Twitter.

"Лара (жена Эрика Трампа - ИФ) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!", - написал Эрик.

Это уже второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первому сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.

Президент США Дональд Трамп - отец пятерых детей.

Двое старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, - родители пяти и троих детей соответственно.

Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают посты вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СЕМЬЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]