Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз после того, как жена его сына Эрика родила дочку, сообщил во вторник Эрик Люк Трамп в своем Twitter.
"Лара (жена Эрика Трампа - ИФ) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!", - написал Эрик.
Это уже второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первому сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.
Президент США Дональд Трамп - отец пятерых детей.
Двое старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, - родители пяти и троих детей соответственно.
Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают посты вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.
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