Испания отправит военный корабль за нелегалами, находящимися на борту судна у итальянского острова Лампедуза

Корабль ВМС Испании "Аудас" готовится к скорому выходу в сторону итальянского острова Лампедуза, где на его борт поднимутся 147 нелегальных мигрантов, которые уже 19 дней находятся на борту судна неправительственной организации Open Arms, сообщает во вторник испанская телерадиокомпания РТВЕ.

Ожидается, что первоначально нелегалы будут доставлены на испанский остров Мальорку.

Как сообщалось, премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Альхесирас судно неправительственной организации Open Arms с более чем сотней мигрантов на борту, находящееся в районе итальянского острова Лампедуза.

Представители Open Arms отвергли это предложение, указав на то, что Альхесирас находится слишком далеко от нынешнего местонахождения корабля, а ситуация на борту стала критической, и ее все труднее контролировать.

Судно испанской неправительственной организации находилось недалеко от итальянского острова Лампедуза в течение двух недель. Высадка 147 мигрантов на берег оказалась невозможной из-за запрета итальянских властей.

Испанское правительство приняло решение провести консультации с ВМС страны после того, как ранее во вторник 15 нелегалов бросились с судна в море в попытке добраться до итальянского берега. Этих людей спасли итальянские пограничники и вернули на судно. Затем итальянское правительство обратилось к испанским коллегам с просьбой решить складывающуюся ситуацию.