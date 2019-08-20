Китай солидарен с властями России в наведении порядка и пресечении незаконных выступлений - МИД КНР

Китай поддерживает усилия российских властей, которые в соответствии с законом предпринимают действия против неправомерных выступлений и беспорядков, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы разделяем позицию российской стороны. В последнее время в Москве прошли многочисленные незаконные шествия, и правительство России приняло меры по поддержанию общественного порядка, имеющие правовую основу", - сказал дипломат на брифинге в ведомстве.
По его словам, "вызывает беспокойство, что некоторые западные страны проявляются именно в это время... . Как отмечает российская сторона, это типичное вмешательство во внутренние дела, проявление гегемонии".
Гэн Шуан провел аналогию между московскими демонстрациями и событиями в Гонконге, где более двух месяцев продолжаются массовые волнения.
"Хотел бы отметить, что некоторые внешние силы в России ведут себя так же, как и в китайском Гонконге", - сказал представитель МИД.
Он отметил, что китайская сторона в полной мере согласна и высоко оценивает слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что некоторые западные страны играют позорную роль в событиях в Гонконге для дестабилизации положения в городе.
"Хочу подчеркнуть, что Китай и Россия в области защиты государственного суверенитета и безопасности, в сфере противодействия иностранному вмешательству имеют общие интересы и требования", - сказал китайский дипломат.
Он добавил, что Китай готов совместно с Россией "неустанно углублять китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху, обмениваться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, укреплять взаимную поддержку, тесное сотрудничество и защиту общих интересов".
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