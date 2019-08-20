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Внешняя политика 20.08.2019 18:51

Алиев пригласил врио президента Тринидад и Тобаго на саммит Движения неприсоединения в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил врио главы государства Тринидад и Тобаго Кристину Кангалу принять участие в саммите Движения неприсоединения, который пройдет в октябре текущего года в Баку.

«Оригинал приглашения Алиева посол Азербайджана в Тринидад и Тобаго с резиденцией в Бразилии Эльхан Полухов вручил Кангалу в ходе визита в эту страну», - сообщает посольство Азербайджана в Тринидад и Тобаго.

В ходе встречи азербайджанский дипломат детально проинформировал своего собеседника об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере политики, экономики и образования.

Полухов также обсудил вопросы взаимодействия между Баку и Порт-оф-Спейн с главой парламента Бриджит Мери Анизет-Джордж и министром иностранных дел и КАРИКОМ Денисем Мозесом.

В ходе встреч Полухов также рассказал собеседникам о проекте образовательного гранта для граждан стран-участниц Движения неприсоединения.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАНГАЛУ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]