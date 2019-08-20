Вашингтон предупреждает об ответственности за перевозку иранской нефти

Экипажи судов, перевозящих иранскую нефть, должны помнить о юридической ответственности за подобные действия, заявил во вторник на пресс-конференции спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Если вы моряк на судне, транспортирующем иранскую нефть, вы можете быть привлечены к судебной ответственности", - цитируют его слова западные СМИ.

"Мы предостерегали судовые команды не помогать Корпусу стражей Исламской революции экспортировать нефть", - подчеркнул он.

Он пояснил, что до тех пор, пока Иран не прекратит "террористическую деятельность", США будут препятствовать его экспорту нефти и продолжать оказание максимального давления на Тегеран.

Хук также упомянул, что Вашингтон отслеживает путь отпущенного властями Гибралтара иранского танкера, а также всех танкеров, принадлежащих Ирану.

Во вторник 20 августа госсекретарь США Майк Помпео примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар.

Перед выходом из порта судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

По данным ряда СМИ, танкер движется в сторону греческого порта Каламата.