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20.08.2019 20:35

Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд

Пакистан намерен вынести ситуацию вокруг индийского штата Джамму и Кашмир на обсуждение в Международном суде после того, как руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели, сообщили во вторник власти Пакистана.

"Мы решили передать дело о Джамму и Кашмире в Международный суд, - заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в интервью пакистанскому телеканалу ARY News. - Решение было принято после рассмотрения всех правовых аспектов".

16 августа в СБ ООН состоялось закрытое заседание по ситуации в штате Джамму и Кашмир. По его итогам не было принято никаких решений.

После изменения статуса Джамму и Кашмира в начале августа там были введены особые меры безопасности: в частности, была отключена мобильная связь и Интернет, а также проводились задержания. Для поддержания порядка в штат тогда же направили около 10 тыс. военнослужащих.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ПАКИСТАН, ДЖАММУ/КАШМИР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]