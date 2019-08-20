Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд

Пакистан намерен вынести ситуацию вокруг индийского штата Джамму и Кашмир на обсуждение в Международном суде после того, как руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели, сообщили во вторник власти Пакистана.
"Мы решили передать дело о Джамму и Кашмире в Международный суд, - заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в интервью пакистанскому телеканалу ARY News. - Решение было принято после рассмотрения всех правовых аспектов".
16 августа в СБ ООН состоялось закрытое заседание по ситуации в штате Джамму и Кашмир. По его итогам не было принято никаких решений.
После изменения статуса Джамму и Кашмира в начале августа там были введены особые меры безопасности: в частности, была отключена мобильная связь и Интернет, а также проводились задержания. Для поддержания порядка в штат тогда же направили около 10 тыс. военнослужащих.
В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.
В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".
Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
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