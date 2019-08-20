Асад обещал продолжать борьбу с терроризмом, несмотря на его поддержку Западом и Турцией

Сирия полна решимости довести до конца борьбу с терроризмом, несмотря на его поддержку некоторыми странами Запада и ближневосточного региона, включая Турцию, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией депутатов от партии "Единая Россия" во главе с Дмитрием Саблиным.
"Президент Асад сказал, что достигнутые (в последнее время - ИФ) победы доказывают стремление сирийского народа и армии продолжать борьбу с терроризмом, пока каждый сантиметр сирийской территории не будет освобожден, несмотря на продолжающуюся поддержку террористов несколькими странами Запада и региона, в особенности Турцией: недавние сражения в Идлибе продемонстрировали ясную и безграничную поддержку Анкарой терроризма", - передает сирийское агентство САНА.
В свою очередь, по данным САНА, члены российской делегации поздравили Асада с победами сирийской армии, в особенности теми, что были одержаны в провинции Идлиб.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества двух государств и меры по его расширению во всех возможных сферах.
В городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в настоящее время идут бои между боевиками и сирийскими правительственными войсками. По данным СМИ, правительственные войска Сирии по состоянию на утро вторника отбили у боевиков 60% территории Хан-Шейхун.
Накануне сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра". МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".
Согласно версии Минобороны Турции, конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе. Позднее по автоколонне был нанесен авиаудар.
В Минобороны Турции осудили авиаудар по автоколонне и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии. Кроме этого, в министерстве заявили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии.
Между тем, президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил журналистам, что 90% Идлибской зоны деэскалации в Сирии контролируется террористами и российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира.
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