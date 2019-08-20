КНР в последнее время активизировала кампанию давления для того, чтобы не позволить кому-либо еще разрабатывать ресурсы в Южно-Китайском море, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Вызывает беспокойство недавнее усиление попыток Китая отпугнуть всех от освоения ресурсов Южно-Китайского моря", - написал советник в твиттере.
"США твердо стоят на стороне тех, кто сопротивляется насильственной линии поведения и тактике запугивания, которые угрожают миру и стабильности в регионе", - добавил он.
У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море.
США как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News обвинил Китай в недобросовестном отношении к приятым на себя обязательствам. При этом госсекретарь привел примеры политики Пекина в отношении Гонконга, милитаризации островов в Южно-Китайском море, соблюдения в КНР прав человека.
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