Санкции лишили Тегеран доходов, необходимых для финансирования его ставленников - спецпредставитель США по Ирану

Американские санкции лишили Иран доходов, которые шли на финансирование проводников идей Тегерана на Ближнем Востоке, утверждает спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы работали с партнерами в регионе, чтобы лишить Иран доходов, которые необходимы для проведения его внешней политики и финансирования его ставленников, - сообщил Хук во вторник на пресс-конференции в Нью-Йорке. - Мы предотвратили попадание миллиардов долларов в Корпус стражей Исламской революции и в иранскую казну".

Он отметил, что Иран ежегодно перечислял $700 млн радикальному движению "Хезболла".

Хук также прокомментировал неоднократные заявления главы МИД Ирана Джавада Зарифа о праве на самооборону, сказав, что ему "трудно понять, как ведущий государственной спонсор терроризма в мире может иметь право на самооборону".

В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). США также восстановили жесткие санкции против Ирана, и с тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.

В ответ на санкции США в Тегеране объявили, что иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. 7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.