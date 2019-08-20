Воздушный шар с туристами повис на столбах в Подмосковье, пострадал пилот - МЧС

Нештатное приземление воздушного шара произошло в Московской области, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение о том, что в Дмитровском городском округе произошло нештатное приземление воздушного шара из-за порывов ветра", - сказали в пресс-службе главка.

В ведомстве отметили, что в воздушном шаре находилось семь человек - шесть экскурсантов и пилот.

"При приземлении пассажиры из шара выпрыгнули, пострадал пилот, травма ноги", - уточнили в МЧС.

На данный момент, по данным ведомства, воздушный шар повис на бесхозных столбах.