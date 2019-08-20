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СНГ 20.08.2019 23:00

Воздушный шар с туристами повис на столбах в Подмосковье, пострадал пилот - МЧС

Нештатное приземление воздушного шара произошло в Московской области, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение о том, что в Дмитровском городском округе произошло нештатное приземление воздушного шара из-за порывов ветра", - сказали в пресс-службе главка.

В ведомстве отметили, что в воздушном шаре находилось семь человек - шесть экскурсантов и пилот.

"При приземлении пассажиры из шара выпрыгнули, пострадал пилот, травма ноги", - уточнили в МЧС.

На данный момент, по данным ведомства, воздушный шар повис на бесхозных столбах.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ШАР, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]