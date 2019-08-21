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Дальнее зарубежье 21.08.2019 08:04

Президент Франции предложил Трампу пригласить Россию для участия в G7 в 2020 году, тот согласился - СМИ

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году, сообщила журналист CNN Кайли Атвуд в своем твиттере.

"Во время разговора планировалось в целом обсудить предстоящие встречи G7 во Франции, которые начнутся в субботу. Именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился, сказал источник", - написала Атвуд.

По словам источника Атвуд в администрации президента, ожидается, что Трамп поднимет тему приглашения президента России Владимира Путина во время встречи с мировыми лидерами на G7.

Ранее Трамп заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России.

"Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в (G8 - ИФ), так что он захотел, чтобы России исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Но я думаю, что гораздо более целесообразным было бы, чтобы Россия была в составе (клуба - ИФ); это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", - продолжил президент.

Он подчеркнул, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения он бы "с большой благосклонностью" отнесся бы к нему.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]