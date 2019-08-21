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Дальнее зарубежье 21.08.2019 08:25

Трамп перенес встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии США

Президент США Дональд Трамп решил отложить назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неопределённый срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем твиттере.

Он поблагодарил Фредериксен за откровенность, которая помогла сэкономить много средств и усилий как США, так и Дании.

"Я благодарю ее за это и с нетерпением жду, чтобы встретиться с ней когда-нибудь в будущем!" - отметил президент США.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Позднее сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным. Кроме того, президент США сообщил, что задумывается о визите в Данию, но "вовсе не по этой причине".

Информация о намерениях Трампа вызвала критику как в Гренландии, так и в Дании. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что считает идею покупки Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность ее продажи.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

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Тэги: США, ДАНИЯ, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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