Трамп перенес встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии США

Президент США Дональд Трамп решил отложить назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неопределённый срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем твиттере.
Он поблагодарил Фредериксен за откровенность, которая помогла сэкономить много средств и усилий как США, так и Дании.
"Я благодарю ее за это и с нетерпением жду, чтобы встретиться с ней когда-нибудь в будущем!" - отметил президент США.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.
Позднее сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным. Кроме того, президент США сообщил, что задумывается о визите в Данию, но "вовсе не по этой причине".
Информация о намерениях Трампа вызвала критику как в Гренландии, так и в Дании. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что считает идею покупки Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность ее продажи.
Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.
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