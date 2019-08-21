Госдеп США одобрил продажу Тайваню истребителей F-16

Администрация президента США Дональда Трампа официально одобрила продажу Тайваню новых истребителей F-16 на сумму $8 млрд, сообщил госдепартамент США.

Детали продажи, размещенные на веб-сайте агентства Пентагона по сотрудничеству в области оборонной безопасности, включают 66 самолетов F-16C/D Block 70, запасные части и соответствующее оборудование оценочной стоимостью $8 млрд.

Администрация Трампа во вторник официально уведомила Конгресс о потенциальной продаже истребителей F-16 Тайваню.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео интервью телеканалу Fox News заявил: "Это в полной мере согласуется с договоренностями, историческими отношениями между Соединенными Штатами и Китаем, тремя коммюнике, которые являются основой".

Пекин решительно выступает против продажи США вооружений тайваньскому режиму, рассматривая это как нарушение положений документов об установлении дипотношений между двумя странами.

Так, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что китайская сторона уже сделала США строгое представление.

"Продажа США оружия Тайваню - это серьезное нарушение принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, особенно коммюнике от 17 августа 1982 года, является вмешательством во внутренние дела Китая, ущемлением суверенитета и интересов безопасности КНР", - сказала дипломат.

Она подчеркнула: "Китай требует, чтобы американская сторона в полной мере осознала высокую чувствительность и серьезную опасность данного вопроса, строго соблюдала принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике".

"В противном случае китайская сторона обязательно даст решительный ответ, ответственность за все последствия которого ляжет на американскую сторону", - предупредила Хуа Чуньин.

Совместное китайско-американское коммюнике от 17 августа 1982 года вводит жесткие ограничения на продажи США вооружений тайваньскому режиму.

Вместе с тем, через три месяца после его подписания американский конгресс принял "Акт о взаимоотношениях с Тайванем". Он содержит в себе ряд положений, идущих вразрез с совместными коммюнике об установлении дипотношений, и позволяет США продавать оружие Тайваню.