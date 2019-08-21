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Дальнее зарубежье 21.08.2019 08:56

Мадуро подтвердил наличие контактов с Вашингтоном

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что его представители "месяцами" поддерживают контакты с администрацией американского президента Дональда Трампа.

"Могу подтвердить, что у нас контакты поддерживаются уже месяцами", - сказал он, выступая по государственному телевидению.

Президент добавил: "Так же, как я искал контакты в Венесуэле, я искал и пути для того, чтобы президент Трамп услышал Венесуэлу".

Ранее СМИ сообщили, что Каракас и Вашингтон провели ряд секретных переговоров.

В минувший вторник Трамп заявил журналистам в Белом доме, что представители его администрации вели переговоры "на очень высоком уровне" с представителями разных кругов Венесуэлы, однако отказался сообщить детали переговоров и состав их участников.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]