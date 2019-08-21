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Госсекретарь США призвал Сербию к признанию Косово - Госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем призвал к возобновлению переговоров с Косово для заключения соглашения о нормализации отношений и взаимного признания.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся обстановки "стабильности, безопасности и процветания региона Западных Балкан", а также поддержки Соединенными Штатами "интеграции Сербии в Евросоюз", говорится в сообщении Госдепартамента по итогам встречи в Вашингтоне.

"Госсекретарь Помпео призвал Сербию сосредоточиться на этой стратегической цели путем ускорения внутренних реформ и возобновления переговоров с Косово о всеобъемлющем соглашении по нормализации, сконцентрированном на взаимном признании", - отмечается в нем.

Помпео подчеркнул, что "обе стороны должны избегать провокаций, которые препятствуют процессу нормализации, и действовать в духе компромисса и гибкости, необходимых для достижения соглашения и раскрытия потенциала обеих стран", подчеркнул Госдеп.

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Тэги: США, СЕРБИЯ, КОСОВО, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]